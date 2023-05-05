05 мая 2023, 10:46
Дантист Азад Эйрумлу рассказал, что сухость во рту может быть признаком ВИЧ
Сухость во рту может говорить о различных заболеваниях, в том числе и смертельных. Об этом «Народным новостям» рассказал дантист Азад Эйрумлу.
Как отметил специалист, симптом может быть связан с рядом причин. Например, самая безобидная из них — пристрастие к алкоголю. Также сухость возникает при синдроме Шегрена — аутоиммунном поражении соединительной ткани. Наконец, симптом может быть признаком ВИЧ.
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Поэтому при появлении сухости во вру следует обратиться к врачу, чтобы поставить диагноз.
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