Здоровье 05 мая 2023, 10:46 Дантист Азад Эйрумлу рассказал, что сухость во рту может быть признаком ВИЧ

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Сухость во рту может говорить о различных заболеваниях, в том числе и смертельных. Об этом «Народным новостям» рассказал дантист Азад Эйрумлу.

Как отметил специалист, симптом может быть связан с рядом причин. Например, самая безобидная из них — пристрастие к алкоголю. Также сухость возникает при синдроме Шегрена — аутоиммунном поражении соединительной ткани. Наконец, симптом может быть признаком ВИЧ.

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Поэтому при появлении сухости во вру следует обратиться к врачу, чтобы поставить диагноз.

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