Данные об испытаниях российских вакцин оказались коммерческой тайной

Информация о клинических испытаниях российских вакцин не может быть обнародована без согласия разработчика, поскольку является коммерческой тайной. Так в Минздраве РФ объяснили отказ предоставить сведения, которые у ведомства запросил депутат Госдумы Алексей Куринный, написала газета «Коммерсант».

Зампред думского комитета по охране здоровья ранее пожаловался в Генпрокуратуру, заявив о незаконности сокрытия Минздравом общественно значимой информации. Куринный запросил у ведомства данные о результатах клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V».

В Минздраве объяснили, что материалы об испытаниях вакцин содержат информацию, представляющую коммерческую тайну. По законодательству ведомство не может предоставить такую информацию третьим лицам без согласия разработчика препарата. И данные о результатах исследований также не допускается использовать в коммерческих целях без согласия производителя в течение шести лет с момента регистрации.

При этом в Минздраве заявили, что результаты исследований «Спутника V» уже публиковались в российских и зарубежных научных журналах, включая The Lancet.

Куринный заявил, что статистика, связанная с эффективностью и безопасностью препаратов, тоже не публикуется, хотя это практика многих стран, в том числе Венгрии и Аргентины, которые используют отечественную вакцину. Публикация этих данных повысила бы доверие к вакцине, и люди стали бы активнее прививаться, по его мнению.

Ранее СМИ сообщали, что Минздрав временно приостановил закупку и поставки вакцины «ЭпиВакКорона», передавал RT. Позже в ведомстве заявили, что на сегодняшний день запасов этого препарата в российских регионах достаточно, писало РИА ФАН.