Данные о пациентах с гриппом и ОРВИ занесут в единый инфоресурс
С 8 октября этого года правительство России расширило наполнение информационного ресурса COVID-19. Теперь туда будут заносить данные о пациентах с гриппом и ОРВИ, а также лицах, привитых от коронавируса, пишет «Парламентская газета».
Соответствующие изменения внесены постановлением кабинета министров от 28 сентября текущего года № 1557. Нововведение позволит органам госвласти собирать и анализировать информацию об эффективности и безопасности профилактики COVID-19. Благодаря этому станет известно о подозреваемых нежелательных реакциях на вакцину, возможных осложнениях и побочных действиях.
Сведения должны предоставлять медицинские организации, операторы специализированных сайтов и приложений для смартфонов по вопросам иммунизации и использования вакцин.