Данные о пациентах с гриппом и ОРВИ занесут в единый инфоресурс

Соответствующие изменения внесены постановлением кабинета министров от 28 сентября текущего года № 1557. Нововведение позволит органам госвласти собирать и анализировать информацию об эффективности и безопасности профилактики COVID-19. Благодаря этому станет известно о подозреваемых нежелательных реакциях на вакцину, возможных осложнениях и побочных действиях.

Сведения должны предоставлять медицинские организации, операторы специализированных сайтов и приложений для смартфонов по вопросам иммунизации и использования вакцин.