Данные о коллективном иммунитете россиян к COVID-19 перестали публиковать

Портал стопкоронавирус.рф на время прекратит публиковать данные об уровне коллективного иммунитета россиян к COVID-19. Специалистам необходимо сформировать новую модель расчетов.

На портале пояснили, что сейчас показатель коллективного иммунитета определяют с моделью, которую разработали в период исходного генома коронавируса с учетом числа переболевших ковидом и сделавших прививку за определенное время.

«Изменения генома вируса, появление новых геновариантов и смены их доминирования требуют пересмотра модели, исходя из накопленных научных данных об особенностях распространения новых штаммов коронавируса и течения вызываемого ими заболевания», — сказано в публикации.

Учитывать также будут показатели так называемого гибридного иммунитета. Он формируется у вакцинированных лиц, перенесших COVID-19 в легкой форме.

До формирования новой модели расчет публиковать данные перестанут. Об их возобновлении портал сообщит дополнительно.