Далай-лама рассказал, как справляться с гневом

«Все разрушительные эмоции базируются на поверхностном взгляде на вещи, в то время как положительные, например, сострадание или альтруизм — на анализе. Противоядие от таких разрушительных эмоций, как гнев и страх, — это сострадание и более глубокое постижение», — заявил Далай-лама.

Ментальное здоровье значительно важнее физического, уверен духовный лидер последователей тибетского буддизма. Если человек знает покой, мудрость и умиротворение, физическое здоровье станет лучше.

«Если на ментальном уровне у нас слишком большой страх и гнев, то и тело от этого пострадает», — сказал Далай-лама.

Это знание пришло из древнеиндийских духовных текстов. Тем не менее его стоит рассматривать в качестве предмета академического изучения, а не религиозного воспитания. Поэтому духовный лидер считает важным включить в систему современного образования уроки, посвященные изучению ума, эмоций и способов борьбы с ними, отметило ИА НСН.