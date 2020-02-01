Далай-лама придумал необычный способ борьбы с коронавирусом
Духовный лидер тибетских буддистов посоветовал оригинальный способ для противостояния эпидемии китайской пневмонии. Об этом сообщил фонд «Сохраним Тибет».
По мнению Далай-ламы, чтобы не заразиться коронавирусом, очень эффективна мантра Тара. Он рекомендует ее читать как можно чаще.
Предполагается, что последовательность слов и звуков при чтении мантры способна положительно повлиять на организм.
В данный момент число заразившихся смертельным вирусом перевалило за 11 тысяч. 250 из них — с летальным исходом.