Эксклюзив 07 августа 2023, 21:13 «Дайте нам спокойно умереть». Экономист оценил решение повысить акциз на сигареты дороже 200 рублей Экономист Дудчак: повышение цен на сигареты связано со здоровьем и пополнением бюджета Freepik

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Минздрав России поддержал увеличение на 30% акцизов на сигареты дороже 200 рублей. Экономист и политолог Александр Дудчак поделился с «360» мнением, что эта инициатива решает две задачи — заботу о здоровье и пополнение бюджета.

«Я боюсь быть необъективным, поскольку я не курящий. Но у меня есть друзья курящие, которые говорят: „Ну уже дайте нам спокойно умереть, а потом уже принимайте, что хотите“», — пошутил специалист.

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Дудчак считает, что повышение акцизов связано с решением двух задач: пополнением бюджета и борьбой за здоровье граждан. Экономист отметил, что увеличение стоимости сигарет вряд ли отобьет желание у курящих людей.

«Имеет смысл поднимать постепенно возраст, кому можно продавать табак. Постепенно [желание курить] само по себе отомрет», — высказал мнение экономист.

Решение повысить акциз на сигареты дороже 200 рублей Дудчак назвал интересным и предположил, что сначала решили ограничить тех, кто может больше платить.

«Вопрос интересный, но я не знаю, насколько это разумно. <…> Определенный резон есть — кто везет, на том можно ехать. <…> Подход оригинальный», — отметил экономист.

Эксперт предположил, что было бы разумнее не допускать «первой затяжки», нужно сделать максимально для того, чтобы человек не начинал курить. А заядлые курильщики вряд ли станут покупать меньше сигарет, скорее сократят траты на еду, заключил Дудчак.