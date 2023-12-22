Здоровье 22 декабря 2023, 13:31 Daily Mail: пожилым людям необходимо небольшое количество избыточного веса

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Для пожилых людей небольшое количество избыточного веса даже желательно, потому что позволяет им сохранять здоровье. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на Daily Mail и экспертов из британской ассоциации диетологов.

Последние пришли к выводу, что жировые отложения помогают пожилым справить с болезнями, во время которых у многих снижается аппетит. Пенсионеры в теле быстрее выздоравливают и становятся на ноги.

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«Использование энергии из жировых запасов позволяет обеспечить организм питательными веществами», — заявили ученые.

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