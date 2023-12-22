22 декабря 2023, 13:31
Daily Mail: пожилым людям необходимо небольшое количество избыточного веса
Для пожилых людей небольшое количество избыточного веса даже желательно, потому что позволяет им сохранять здоровье. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на Daily Mail и экспертов из британской ассоциации диетологов.
Последние пришли к выводу, что жировые отложения помогают пожилым справить с болезнями, во время которых у многих снижается аппетит. Пенсионеры в теле быстрее выздоравливают и становятся на ноги.
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«Использование энергии из жировых запасов позволяет обеспечить организм питательными веществами», — заявили ученые.
Пенсионеры
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