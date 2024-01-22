Здоровье 22 января 2024, 18:38 Daily Mail: дыхание через рот во сне провоцирует постоянную усталость

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Дыхание через рот во время сна приводит к поступлению меньшего количества кислорода в организм, из-за чего у человека появляется усталость и сонливость. Об этом рассказал Daily Mail семейный врач Роджер Хендерсон.

По его словам, также такое дыхание провоцирует пересыхание слизистой рта, что увеличивает риск кариеса и заболеваний десен. Сухость во рту грозит инфекциями верхних дыхательных путей и воспалением миндалин, сообщил «ФедералПресс».

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Носовая полость увлажняет и нагревает холодный воздух, поэтому дыхание через нос предпочтительнее, отметил Хендерсон.