22 января 2024, 18:38
Daily Mail: дыхание через рот во сне провоцирует постоянную усталость
Дыхание через рот во время сна приводит к поступлению меньшего количества кислорода в организм, из-за чего у человека появляется усталость и сонливость. Об этом рассказал Daily Mail семейный врач Роджер Хендерсон.
По его словам, также такое дыхание провоцирует пересыхание слизистой рта, что увеличивает риск кариеса и заболеваний десен. Сухость во рту грозит инфекциями верхних дыхательных путей и воспалением миндалин, сообщил «ФедералПресс».
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Носовая полость увлажняет и нагревает холодный воздух, поэтому дыхание через нос предпочтительнее, отметил Хендерсон.
Врачи
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