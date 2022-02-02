Daily Express: вишневый сок поможет снизить сахар в крови при диабете

Кислый вишневый сок помогает снизить уровень сахара в крови при диабете. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Daily Express.

Диабет второго типа связан с нарушением выработки инсулина. По данным издания, вишневый сок при этом заболевании лучше всего включить в ежедневный рацион.

«Было обнаружено, что в вишне содержится большое количество антоцианов, которые обладают стимулирующими свойствами, способствующими высвобождению инсулина», — рассказали авторы.

В эксперименте приняли участие 19 женщин с диабетом. После шести недель регулярного употребления сока у них понизился уровень сахара, а также «плохого» холестерина.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего рассказали, что людям старше 65 лет поможет предотвратить развитие сахарного диабета второго типа регулярная ходьба.

В исследовании участвовали 4 838 женщин, которые носили акселерометры, измеряющие количество шагов и частоту сердечных сокращений. На протяжении семи лет ученые наблюдали за их здоровьем и уровнем физической активности.