Daily Express: ученые заявили, что сладкие напитки повышают риск развития деменции

Ученые пришли к выводу, что частое употребление сладких напитков может способствовать развитию деменции. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на Daily Express.

По мнению специалистов, риск развития деменции вырастает примерно в три раза, если человек регулярно употребляет сладкие и подслащенные напитки. К таким напиткам отнесли также и низкокалорийные и диетические газировки.

Чтобы подтвердить свои выводы, ученые проанализировали данные пациентов из Фремингемского исследования — одного из самых продолжительных эпидемиологических исследований в истории медицины.

Деменция — распространенная во всем мире проблема. Это заболевание, встречающееся у пожилых людей, вызывает серьезное ухудшение работы мозга, когнитивные нарушения, потери памяти, снижение интеллекта и нарушения поведения.

Профессор Владимир Хавинсон ранее рассказал, употребление каких продуктов поможет снизить риск развития деменции.