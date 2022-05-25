Daily Express: тяга к сладкому и жирному может говорить о начале деменции

Если постоянно хочется чего-то жирного, сладкого или с большим количество углеводов, это может указывать на деменцию, сообщило ИА Nation News со ссылкой на Daily Express.

По данным издания, такая тяга может означать развитие лобно-височной формы заболевания, при которой возникают проблемы с речью и поведением. Также пациенты с этой разновидностью деменции не способны соблюдать правила поведения за столом.

Ученые отметили, что деменция является одной из основных причин смерти в Великобритании.

Ранее специалисты из Норвичского университета (Великобритания) выяснили, что клюква способна улучшить память и работу мозга, а также понизить уровень «плохого» холестерина. Это является профилактикой деменции.

В исследовании участвовали люди в возрасте от 50 до 80 лет, которые находятся в группе риска по развитию заболевания. 12 недель половина из них употребляла лиофилизированный клюквенный порошок, а другая половина — плацебо.

После у первых зафиксировали улучшенную циркуляцию кислорода и глюкозы в важных частях мозга.