Daily Express: назван напиток, понижающий кровяное давление

Клюквенный сок снижает кровяное давление и способствует снижению уровня холестерина в организме. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на Daily Express.

В клюквенном соке содержится большое количество флавоноидов, благодаря которым он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также существенно снижает показатели диастолического и систолического давления, улучшая общее состояние здоровья.

Кроме того, исследования показали, что регулярное употребление клюквенного сока способствует снижению уровня вредного холестерина в организме.