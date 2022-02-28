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    28 февраля 2022, 18:41

    Daily Express: миндаль помогает предотвращать инсульт

    Арина Бобкова

    Миндаль является очень полезным орехом, который еще и значительно снижает риск развития инсульта и оказывает благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему. К такому выводу пришли ученые, сообщило РИА ФАН со ссылкой на Daily Express.

    Daily Express: миндаль помогает предотвращать инсульт

    Также риск развития инсульта значительно снижается после отказа от соли. При этом свой рацион стоит разнообразить полезными продуктами. Миндаль отлично компенсирует недостаток соли, а также предотвращает появление бляшек в сосудах благодаря большому количеству витамина Е, белка и клетчатки в составе.

    В одной порции этого ореха содержится до девяти граммов мононенасыщенных жиров. Они помогают значительно снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

    При этом повысить риск развития инсульта может курение и высокое артериальное давление.