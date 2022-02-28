Daily Express: миндаль помогает предотвращать инсульт

Миндаль является очень полезным орехом, который еще и значительно снижает риск развития инсульта и оказывает благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему. К такому выводу пришли ученые, сообщило РИА ФАН со ссылкой на Daily Express.

Также риск развития инсульта значительно снижается после отказа от соли. При этом свой рацион стоит разнообразить полезными продуктами. Миндаль отлично компенсирует недостаток соли, а также предотвращает появление бляшек в сосудах благодаря большому количеству витамина Е, белка и клетчатки в составе.

В одной порции этого ореха содержится до девяти граммов мононенасыщенных жиров. Они помогают значительно снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

При этом повысить риск развития инсульта может курение и высокое артериальное давление.