Дачников призвали не совмещать спорт и баню с алкоголем

Чтобы избежать осложнений со здоровьем, лучше не употреблять алкоголь при физических нагрузках и походах в баню. Об этом рассказал главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

«Физический труд на дачах и огородах всегда интенсивен. Если совместно с ним употреблять алкоголь, могут появиться вредные последствия для здоровья. Увеличивается количество адреналина, а адреналин — это стимулятор, а стимулятор действует на мозг и сердце», — передало РИА «Новости» его слова.

Брюн добавил, что если сюда еще добавить интенсивные занятия спортом, то последствия для сердца могут быть фатальными. Поэтому нужно запомнить, что спорт и алкоголь несовместимы. Выпивать также не следует и в бане. Организм испытывает огромную нагрузку при перегреве. В результате это может привести к смерти. Любые избыточные воздействия температуры для выпившего человека очень опасны, предупредил эксперт.

Нарколог Игорь Никифоров ранее рассказал, что чрезмерное употребление алкоголя во время длинных майских праздников может обернуться запоем. Чтобы этого не произошло, не стоит превышать индивидуальную норму спиртного.