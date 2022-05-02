Дачников предупредили об опасности мышиной лихорадки
Эксперт Роспотребнадзора Савицкая предупредила дачников об опасности мышиной лихорадки
Во время дачного сезона может увеличиться количество случаев мышиной лихорадки. Это заболевание поражает почки, кровеносные сосуды и нервную систему, предупредила специалист Роспотребнадзора Татьяна Савицкая.
Мышиной лихорадкой называют геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Это довольно тяжелое инфекционное заболевание. Ее можно подхватить от полевой мыши, рыжей полевки, крыс и других видов грызунов. Чаще всего заражения происходят в лесу или на даче, поэтому весной и летом их число увеличивается.
По словам Савицкой, поражает кровеносные сосуды, нервную систему и особенно почки. Причем зачастую врачи не могут сразу поставить точный диагноз.
«От момента заражения до появления первых признаков заболевания проходит от четырех до 30 дней. Начало болезни напоминает обыкновенную простуду: высокая температура, интенсивная головная и мышечная боль, жажда, иногда небольшой кашель. Со второго-четвертого дня болезни появляются боли в пояснице, которые указывают на поражение почек», — рассказала эксперт.
Она добавила, что в дальнейшем может появиться сыпь на коже, а также носовые и кишечные кровотечения. При возникновении подобных симптомов нужно сразу же обратиться к врачу.