Дачников предупредили об опасности мышиной лихорадки

Во время дачного сезона может увеличиться количество случаев мышиной лихорадки. Это заболевание поражает почки, кровеносные сосуды и нервную систему, предупредила специалист Роспотребнадзора Татьяна Савицкая.

Мышиной лихорадкой называют геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Это довольно тяжелое инфекционное заболевание. Ее можно подхватить от полевой мыши, рыжей полевки, крыс и других видов грызунов. Чаще всего заражения происходят в лесу или на даче, поэтому весной и летом их число увеличивается.

По словам Савицкой, поражает кровеносные сосуды, нервную систему и особенно почки. Причем зачастую врачи не могут сразу поставить точный диагноз.

«От момента заражения до появления первых признаков заболевания проходит от четырех до 30 дней. Начало болезни напоминает обыкновенную простуду: высокая температура, интенсивная головная и мышечная боль, жажда, иногда небольшой кашель. Со второго-четвертого дня болезни появляются боли в пояснице, которые указывают на поражение почек», — рассказала эксперт.

Она добавила, что в дальнейшем может появиться сыпь на коже, а также носовые и кишечные кровотечения. При возникновении подобных симптомов нужно сразу же обратиться к врачу.