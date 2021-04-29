Дачникам рассказали, как вырастить крупные арбузы и дыни

Арбузы и дыни нужно сажать по определенной технологии, чтобы плоды созрели крупными и сладкими. Об этом сообщило «Утро.ру».

Для начала следует посеять рассаду. Для этого лучше всего подойдут целлофановые мешочки с клип-баксами. Арбузам подойдут глубиной 20 сантиметров, дыням — 15 сантиметров. Также нужен питательный грунт.

Семена необходимо замочить на ватных дисках. Когда они проклюнутся, можно сеять в емкость с почвой. Затем важно полить и застегнуть их — получатся мини-парники, которые нужно поставить в ящики в теплице.

Когда из земли проклюнутся ростки, клип–баксы надо открыть. По мере роста корни сеянцев хорошо укрепятся. Тогда их проще вынуть из мешков и при этом не испортить.

Спустя три недели сеянцы хорошо вытянутся, поэтому их пора будет опускать в землю. Лунки делаются не меньше размеров мешочков с рассадой. Для арбузов нужно вырыть лунку 70 на 100, для дынь — на расстоянии 50 сантиметров. В каждую ямку необходимо налить отстоянной воды и поставить емкость с растением.

Далее разрезать мешок по боковому шву сверху вниз и потянуть на себя с обратной стороны. В таком случае он легко уйдет из-под сеянца. Следующий шаг — каждую лунку с кустиком засыпать почвой.

Последнее, что остается, вовремя поливать и убирать сорняки.