Cumhuriyet: свекла может спасти от болезни Альцгеймера и рака | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 12:48 Cumhuriyet: свекла может спасти от болезни Альцгеймера и рака

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Диетологи пришли к выводу, что свекла, благодаря своим полезным свойствам, может спасти от таких опасных болезней как Альцгеймер и рак. Об этом сообщило издание Cumhuriyet.

Природные нитраты, которые содержатся в свекле, влияют на качество кровообращения организма, а значит благоприятно сказываются на работе мозга, написало utro.ru.

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Кроме того, овощ способен эффективно бороться с канцерогенами, а значит, и с развитием онкологических заболеваний.

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Наиболее полезной свекла будет в отварном виде. Заправлять ее лучше всего оливковым или льняным маслом, отметили специалисты.