20 февраля 2023, 14:44
CTNews: имбирь и корица обладают жиросжигающим эффектом
Корица и имбирь, добавленные в чай, улучшают метаболизм и способствуют более активному сжиганию калорий. Об этом написал CTNews со ссылкой на экспертов.
Специалисты при этом советуют знать меру и не переусердствовать с дополнительными ингредиентами, поскольку жиросжигающий чай может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом, сообщило РИА ФАН.
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Диетологи также рекомендуют делать такой напиток тем, кто испытывает постоянную усталость.
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