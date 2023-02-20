Здоровье 20 февраля 2023, 14:44 CTNews: имбирь и корица обладают жиросжигающим эффектом

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Корица и имбирь, добавленные в чай, улучшают метаболизм и способствуют более активному сжиганию калорий. Об этом написал CTNews со ссылкой на экспертов.

Специалисты при этом советуют знать меру и не переусердствовать с дополнительными ингредиентами, поскольку жиросжигающий чай может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом, сообщило РИА ФАН.

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Диетологи также рекомендуют делать такой напиток тем, кто испытывает постоянную усталость.

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