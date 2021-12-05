COVID-19 выявлен у девяти возвратившихся из ЮАР граждан

Девять вернувшихся из ЮАР россиян больны коронавирусной инфекцией — такие данные были установлены Роспотребнадзором, передали «Известия».

Все эти граждане уже были заранее размещены в обсерваторе, а сейчас госпитализированы и находятся по присмотром медиков. В том числе выявляется, каким именно штаммом заражены эти люди.

Ситуация с возвращением российских граждан из африканских стран по-прежнему на особом контроле Роспотребнадзора. 3 и 4 декабря специалисты санитарно-карантинного контроля провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии.

Штамм «омикрон» распространился по миру за неделю, сейчас он есть в 26 странах. Первые случаи зафиксировали в конце ноября в Ботсване и ЮАР. Несмотря на высокую скорость заражения, у ученых все еще нет четкого представления о его заразности и опасности. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения, медицинские организации и различные государства опасаются худшего сценария и вводят ограничения. В России «омикрон» пока что не выявили, но в итоге он может вполне оказаться у указанных в статье девяти.