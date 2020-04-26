Доктор Комаровский заявил об опасности подхватить COVID-19 в больнице

Вероятность заражения COVID-19 и тяжесть заболевания напрямую зависят от количества вирусов, успевших попасть в организм. Поэтому больше других рискуют люди, которые находятся рядом с больными в небольших помещениях, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, особенно высок риск заражения и тяжелого протекания болезни у медицинских работников, которые находятся в палатах интенсивной терапии.

«Если в ней сухой воздух, нет очень интенсивного проветривания и небольшая площадь, — это вообще идеальный способ повстречаться сразу с десятью инфицирующими дозами», — написал Комаровский в Instagram.

Это подтверждается «массовой заболеваемостью медицинских работников», добавил он.

Другие места, где риск заражения очень высок, по мнению Комаровского, это:

— любое помещение, где много людей, и они находятся близко друг к другу, а проветривание минимально — храм, казарма, тюремная камера, метро;

— любое замкнутое пространство, где собираются много людей, — концерт, лекция, цирковое представление;

— дома престарелых и инвалидов.

Кроме того обычно вирус в выдыхаемом воздухе быстро оседает. Но в табачном дыму, спрее для ингаляции или в кислороде он может преодолеть гораздо большую дистанцию, предупреждает врач.

Комаровский считает, что большинство людей рано или поздно переболеют COVID-19 и выработают коллективный иммунитет к коронавирусу. Для того, чтобы заболевание проходило в легкой форме он призвал не допускать заражения большими дозами вируса. Для этого следует проветривать помещения и делать так, чтобы люди не скапливались в небольшом пространстве, написал телеведущий.