    26 апреля 2020, 22:06

    Доктор Комаровский заявил об опасности подхватить COVID-19 в больнице

    Кирилл Фролов

    Вероятность заражения COVID-19 и тяжесть заболевания напрямую зависят от количества вирусов, успевших попасть в организм. Поэтому больше других рискуют люди, которые находятся рядом с больными в небольших помещениях, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.
    Доктор Комаровский заявил об опасности подхватить COVID-19 в больнице

    По его словам, особенно высок риск заражения и тяжелого протекания болезни у медицинских работников, которые находятся в палатах интенсивной терапии.

    «Если в ней сухой воздух, нет очень интенсивного проветривания и небольшая площадь, — это вообще идеальный способ повстречаться сразу с десятью инфицирующими дозами», — написал Комаровский в Instagram.

    Это подтверждается «массовой заболеваемостью медицинских работников», добавил он.

    Другие места, где риск заражения очень высок, по мнению Комаровского, это:

    — любое помещение, где много людей, и они находятся близко друг к другу, а проветривание минимально — храм, казарма, тюремная камера, метро;

    — любое замкнутое пространство, где собираются много людей, — концерт, лекция, цирковое представление;

    — дома престарелых и инвалидов.

    Кроме того обычно вирус в выдыхаемом воздухе быстро оседает. Но в табачном дыму, спрее для ингаляции или в кислороде он может преодолеть гораздо большую дистанцию, предупреждает врач.

    Комаровский считает, что большинство людей рано или поздно переболеют COVID-19 и выработают коллективный иммунитет к коронавирусу. Для того, чтобы заболевание проходило в легкой форме он призвал не допускать заражения большими дозами вируса. Для этого следует проветривать помещения и делать так, чтобы люди не скапливались в небольшом пространстве, написал телеведущий.