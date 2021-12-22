Глава ВОЗ допустил окончание пандемии COVID-19 в 2022 году

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили надежду, что 2022 год ознаменуется завершением пандемии COVID-19. Препаратов для вакцинации всех взрослых против коронавируса будет достаточно.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве, что по прошествии двух лет медики лучше узнали вирус.

«На основе этого мы имеем очень эффективные инструменты. <…> Есть надежда. <…> Мы должны покончить с этой пандемией в 2022 году», — подчеркнул он.

В следующем году, по прогнозам ВОЗ, количество вакцин от коронавируса будет достаточным для иммунизации всего взрослого населения планеты уже в первом квартале. Их хватит и на бустерные прививки пациентам из групп риска.

«Необходимо всеобъемлюще применять все инструменты — вакцины и меры в сфере здравоохранения», — отметил Гебрейесус.

Глава ВОЗ добавил, что только половина стран — членов организации выполнили задачу по вакцинации от COVID-19 минимум 40% населения к концу 2021-го. Причина этого заключается в неравномерном распределении вакцин. Если бы ситуация складывалась иначе, то достигнуть такого показателя по сделанным прививкам можно было бы к нынешнему сентябрю.