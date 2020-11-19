Роспотребнадзор оценил протекание COVID-19 у курильщиков

«Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. В случае заражения у курящих риск тяжелого течения болезни выше, поскольку их легкие уже повреждены», — сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что оксид углерода и никотин увеличивают нагрузку на сердце, заставляя его работать быстрее. Кроме того, возрастает риск возникновения тромбов.

«Фактически, курение удваивает риск сердечного приступа, стенокардии», — отметили в ведомстве.

Кроме того, курение может стать причиной развития онкологии в любом органе — кишечнике, желудке, печени, гортани и так далее, — но, прежде всего, в легких. Оно вызывает 84% смертей от рака легких и почти столько же от хронической обструктивной болезни легких.

Также потребление табака на 50% повышает риск развития инсульта и может вести к пневмонии и эмфиземе легких.

19 ноября по инициативе Американского онкологического общества отмечается международный день отказа от курения.