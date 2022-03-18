Пандемия коронавируса в ближайшее время может подойти к концу. Главный инфекционист ФМБА России, доктор медицинских наук Владимир Никифоров рассказал, что станет с болезнью в будущем. Об этом сообщила ТСН24.

Специалист подчеркнул, что COVID-19 может превратиться в сезонное заболевание. Однако, по мнению эксперта, в ближайшее время болезнь еще может периодически напоминать о себе.

«Динамика процесса была более или менее предсказуема, поскольку возбудитель COVID-19 ведет себя как обычный респираторный вирус. Мы видим, что дельта-штамм уже почти полностью вытеснился более заразным, но легко текущим „омикроном“», — заметил медик.