20% детей, родившихся от матерей, перенесших во время беременности COVID-19, могут отставать в развитии. Это связано с тем, что инфекция вызывает нарушение плацентарного кровообращения. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам Горелова, в настоящее время доказано, что коронавирус вызывает изменение в плаценте. Поэтому, когда женщина заболевает во время беременности, происходит нарушение плацентарного кровообращения.

«В результате поступает меньше кислорода и может происходить задержка темпов развития. Замедление темпов развития — как психического, так и физического — у таких детей абсолютно четко прослеживается в 20% случаев», — пояснил ученый.

Однако если вовремя обратить на это внимание и проходить реабилитацию, подобные последствия можно нивелировать.

У детей, перенесших в раннем детстве коронавирус, часто может развиваться такое осложнение, как мультисистемный воспалительный синдром Кавасаки. Он проявляется у детей после четырех лет, поражая несколько органов и систем. При этом первичное заболевание чаще всего протекает незамеченным.

«Ребенок вроде бы не болел, а через две-три недели у него повышается температура до 39-40 градусов, поражается несколько органов и систем, что может привести к реанимации», — предупредил инфекционист.

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