COVID-19 оказался опасен набором лишних килограммов

Коронавирус может заставить измениться массу тела. При этом человек может как набрать, так и потерять вес, рассказал кандидат медицинских наук, эндокринолог Юрий Потешкин в интервью радио Sputnik.

«COVID-19 в целом ассоциирован с прибавкой веса, это происходит по нескольким причинам. Первое — у людей значительно снижается физическая активность, нет возможности двигаться. Второй момент — это, как ни странно, употребление большого количества жиров во время болезни», — объяснил врач.

Он уточнил, что такая реакция организма на болезни достаточно распространена. При этом именно количество набранных килограммов у всех может быть разным, но способно достигнуть 10–15% от общей массы тела.

Чтобы прийти в форму после болезни, нужно ввести или восстановить физическую активность и подобрать под нее питание. Лучше всего это делать под наблюдением врача. Если течение болезни не было тяжелым, то вернуться к прежним показателям веса можно примерно за месяц.

Потеря веса тоже может быть характерна для COVID-19. Она связана с потерей аппетита во время острой фазы заболевания. Для того чтобы вес не снизился до критической отметки, важно внимательно следить за питанием.