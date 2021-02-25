Ученые изучили долгосрочные последствия COVID-19 для детей

Дети и подростки, перенесшие коронавирус, могут сталкиваться с последствиями болезни в течение нескольких месяцев после выздоровления. К такому выводу пришла группа ученых из Италии.

Римский Институт глобальных исследований в области здравоохранения изучил 129 детей, переболевших COVID-19. Лишь шестеро из них лечились в больнице, остальные перенесли болезнь дома.

Средний возраст пациентов составил 11 лет. Среди них не было инвалидов. Мальчиков и девочек в выборке было примерно поровну, сказано в препринте статьи с результатами работы.

Педиатры опрашивали родителей детей, данные заносились в опросник и обобщались.

Выяснилось, что через четыре месяца после заражения каждый пятый ребенок сталкивался с бессонницей (18,6%). Респираторные симптомы наблюдались у 14,7%, заложенность носа — у 12,4%. У каждого десятого была утомляемость или боль в мышцах.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ Роман Зиновкин усомнился в выводах исследования. В разговоре с «Известиями» он отметил, что родители могут отмечать любую мелочь в состоянии ребенка.

«Более непредвзятую картину можно получить, если сравнить состояние переболевших COVID-19 и другим респираторным вирусом, например, гриппом у детей», — советует специалист.