Комаровский рассказал, почему нельзя кормить чужих детей

Без разрешения родителей нельзя давать детям какую-либо еду. У ребенка может быть аллергия на определенный продукт или другие проблемы, предупредил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Медик опубликовал в своем Instagram пост со ссылкой на сообщество о безопасности детей bezopdet. В сообщении Комаровский отметил, что чужих детей нельзя кормить, даже если это кажется хорошим жестом.

«На первый взгляд может показаться, что в том, когда вы дадите еду милому улыбающемуся ребенку, нет ничего плохого. Но вы не можете точно знать, есть ли у этого ребенка аллергия, чем его обычно кормят, умеет ли он жевать, сможет ли проглотить и так далее», — предупредил врач.

Он добавил, что вроде бы доброе дело, может стать угрозой жизни и здоровью ребенка. Именно поэтому всегда необходимо спрашивать у родителей перед тем, как дать ребенку что-либо.

Под постом Комаровского собралось большое количество комментариев от родителей. Пользователи подчеркнули, что медик дал очень хороший совет.

«„Кормить ребенка без разрешения родителей— преступление!“ — золотые слова доктора Комаровского. Хочется многим их цитировать», — написала одна из женщин.

«Дело не только в аллергии. Я, например, не хочу давать конфеты ребенку, но находятся желающие угостить. Вроде и добрый жест, но явно лишний», — отметила подписчица.

Ранее Комаровский рассказал, что при повторном заражении коронавируса реакция организма будет зависеть от наличия антител.