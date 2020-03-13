    13 марта 2020, 22:52

    Чувствуете признаки коронавируса — проверьте, вдруг это психосоматика. Советы врача

    Арина Гудилова, Екатерина Земская

    Коронавирус достиг статуса пандемии. Многие страны закрывают границы, пытаясь не допустить новых заражений. Мировые СМИ каждый день пишут об увеличении количества зараженных. В этот момент важно не поддаваться панике, ведь из-за стресса человек становится более уязвимым, рассказал «360» врач-терапевт.

    По мнению медика Дениса Кондратьева, очень узкая прослойка населения подвержена истинной психосоматике.

    «Процент людей, подверженных психосоматическим изменениям, связанным с информационными поводами, очень маленький», — отметил врач.

    Он рассказал, что выискивать у себя услышанные болячки не опасно. Гораздо важнее, что в этот момент человек начинает переживать.

    «Человек постоянно находится в стрессе, который является причиной ряда других заболеваний. На фоне того что человек переживает, он может заболеть каким-то другим вирусом», — рассказал Кондратьев.

    По словам врача, на нервной почте температура может незначительно подниматься.

    «Температура может подняться, но не до 39 градусов, а, например, до 37 — 37,1. И то это не у каждого человека может быть», — отметил он.

    По мнению Кондратьева, нервы являются причиной большинства различных заболеваний.

    «Ослабление иммунитета просто так не бывает. Всегда какую-то роль играет стресс. А недосып, переживание и психосоматика — это все относится к стрессу», — заключил он.

    Кондратьев порекомендовал жителям не переживать и соблюдать рекомендации Минздрава.

    «Нужно соблюдать банальные меры: почаще дезинфицировать и мыть руки. Не касаться глаз, рта и носа, не выезжать за границу лишний раз», — сообщил он.

    Ранее Россия ограничила авиасообщениями со всей Европой.