Коронавирус достиг статуса пандемии. Многие страны закрывают границы, пытаясь не допустить новых заражений. Мировые СМИ каждый день пишут об увеличении количества зараженных. В этот момент важно не поддаваться панике, ведь из-за стресса человек становится более уязвимым, рассказал «360» врач-терапевт.

По мнению медика Дениса Кондратьева, очень узкая прослойка населения подвержена истинной психосоматике.

«Процент людей, подверженных психосоматическим изменениям, связанным с информационными поводами, очень маленький», — отметил врач.

Он рассказал, что выискивать у себя услышанные болячки не опасно. Гораздо важнее, что в этот момент человек начинает переживать.

«Человек постоянно находится в стрессе, который является причиной ряда других заболеваний. На фоне того что человек переживает, он может заболеть каким-то другим вирусом», — рассказал Кондратьев.

По словам врача, на нервной почте температура может незначительно подниматься.

«Температура может подняться, но не до 39 градусов, а, например, до 37 — 37,1. И то это не у каждого человека может быть», — отметил он.

По мнению Кондратьева, нервы являются причиной большинства различных заболеваний.

«Ослабление иммунитета просто так не бывает. Всегда какую-то роль играет стресс. А недосып, переживание и психосоматика — это все относится к стрессу», — заключил он.

Кондратьев порекомендовал жителям не переживать и соблюдать рекомендации Минздрава.

«Нужно соблюдать банальные меры: почаще дезинфицировать и мыть руки. Не касаться глаз, рта и носа, не выезжать за границу лишний раз», — сообщил он.

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