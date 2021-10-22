Чувашия столкнулась с нехваткой кислорода в больницах

В Чувашии из-за проблем с обеспечением больниц кислородом объявили режим повышенной готовности. Об этом сообщили на сайте органов власти республики.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что кислород в больницах заканчивается. Но в течение ближайших часов кислород в республику должны привезти из Татарстана. Он уже в пути.

Все ведомства задействованы для решения проблемы. Ресурсы соседних регионов также мобилизованы.

Рост заболеваемости ковидом в Чувашии наблюдается в течение последних пяти недель. На этом фоне ежедневная потребность ковидных больниц в кислороде выросла с 20 до 45 тонн.

«В связи с тем, что уровень заболеваемости растет по всей РФ, а баланс производства кислорода не изменился, очевидно, что потребность повсеместно растет, и все регионы испытывают все большие сложности», — указал Николаев.

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