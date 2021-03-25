Чум здоровья для оленеводов-кочевников открылся в ямальской тундре

Профилактические осмотры оленеводов-кочевников начали проводить в ямальской тундре. Медики передвигаются на спецмашинах по трассе Надым — Салехард, сообщил ОТР.

Специалисты останавливаются в тех точках, куда проще всего добраться оленеводам. Все желающие могут сделать прививку от коронавируса, пройти обследование сердца и сделать флюорографию в передвижном пункте.

Заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова подчеркнула, что любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Она напомнила о вреде плохих привычек, таких как курение.