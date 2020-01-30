Чудо-лекарство или самовнушение. Корреспондент «360» две недели ел жуков, чтобы проверить это на себе

Любители нетрадиционной медицины уверяют, что жук-знахарь избавит от проблем со здоровьем. Чтобы проверить, так ли это, съемочная группа «360» решилась на необычный и не самый приятный эксперимент: закупиться жуками и ежедневно съедать по одной «живой таблетке». Что из этого вышло — читайте далее.

Жуки приходят на смену всем известным БАД. И это не шутка. Насекомых прозвали «знахарями». И люди охотно верят в целительную силу «живых таблеток». В последнее время в интернете появляется все больше объявлений об их продаже. Средняя цена — 10 рублей за штуку.

Источник фото: телеканал «360»

По словам продавцов, если два месяца употреблять насекомых, только на одного человека их понадобится около тысячи. Несложно посчитать, во сколько в итоге обойдется курс «лечения».

Продавцы уверяют: букашки помогут избавиться от всех болезней и укрепят иммунитет. Не жук, а какое-то волшебное снадобье!

Источник фото: телеканал «360»

Мы решили проверить это на себе. Два месяца — это, конечно, долго. А 10 дней жукотерапии вполне хватит, чтобы почувствовать (или нет) первые результаты. Но первым делом — сдача анализов.

Источник фото: телеканал «360»

После этого можно приниматься и за «трапезу». Первый жук был съеден прямо в редакции. Но впереди оставалось девять тяжелых дней лечебного курса. Впрочем, есть те, кто принимает чудо-букашек каждый день и отлично себя чувствует.

«Каждый год после зимы я прохожу курс терапии жуков-знахарей! Я не считаю, что это трата [денег] впустую, а считаю, что это инвестиция в свое здоровье. Примерно на курс мне нужна тысяча жуков, и самое интересное, что эффект реально есть», — заверил нас спортсмен Валерий Тугушев.

А вот биологи в волшебную силу насекомых-знахарей не особо верят.

«Действительно, они относятся к отряду насекомых, полужесткокрылых, но никакими лечебными свойствами не обладают», — сообщила Юлия Косарева, биолог.

10 дней пролетели быстро, но, если честно, не очень приятно. Психологически утренний коктейль из насекомых глотать тяжело. Но, по словам наших отважных коллег, вкус жуков к концу эксперимента почти не чувствуется. В этом, наверное, и заключается самый главный плюс.

Источник фото: телеканал «360»

По окончании курса жукотерапии предстояло вновь сдать анализы и посмотреть, к чему же привел эксперимент. Как и ожидалось, изменения, если и были, то совсем незначительные. Делаем вывод: все-таки нужно пробовать только те лекарства, польза которых доказана медицинскими и научными исследованиями.

Подводим итог: эффект от «живой таблетки» нулевой. А значит, нет смысла кормить себя жуками, червями или прочими представителями животного мира. Даже если это и превращается в новомодную тенденцию. Лучше лечиться тем, что продается в аптеках, а не живет в саду у вас или соседей.