«Чтобы психика не перегрелась». Трудоголикам рассказали, как пережить длинные выходные

Трудоголикам в праздничные дни может быть некомфортно без работы, но стоит постараться переключиться на другие занятия, это важно, чтобы психика не перегрелась, рассказала семейный психолог Наталья Панфилова. Специалист отметила, что может быть даже уборка и помощь родным по дому.

«Если трудоголику тяжело придумать себе развлечение типа похода в кино, на выставку, музей — ему это неинтересно, тогда можно посмотреть, что можно усовершенствовать в своем собственном жилище, помочь родителям», — предложила она в беседе с RT.

Панфилова уточнила, что приоритет нужно отдать какой-либо организационной работе. Можно разобрать гардероб, навести порядок в старых записях. Такие занятия станут переключением от обычной деятельности, благодаря чему человек сможет отдохнуть.

Психолог посоветовала не навязывать трудоголику занятия, которые ему не нравятся. Но вместе с тем и людям, которые очень зависимы от работы, она рекомендовала стараться не отказываться от предложений нетипичного для них отдыха, стараться проводить время с друзьями, чаще бывать на воздухе.