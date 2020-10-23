Что вызывает рак желудка и кишечника? Объяснил врач-онколог

Невольских разъяснил, что главной причиной развития рака кишечника и желудка является неправильное питание.

«Когда люди едят мало овощей и фруктов, используют суррогатные продукты, много животных жиров, фастфуд — все это способствует формированию запоров», — обратил внимание врач.

Портал ToDay News Ufa отметил слова специалиста о том, что долгое нахождение пищи в кишечнике и длительный контакт канцерогенов с клетками слизистой может вызвать мутации, что приводит к развитию онкологии.

Среди других причин — вредные привычки (курение, алкоголь), а также сидячий образ жизни, поскольку тормозится функция кишечника.

«А вот соблюдение мер профилактики снижает риск возникновения злокачественных новообразований в целом на 35-40%», — добавил онколог.