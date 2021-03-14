Что упало, все-таки пропало. Микробиолог опроверг правило 5 секунд

Несмотря на широкое известное утверждение, что, если быстро поднять упавшую на пол еду, то микробы не успеют на нее «переползти», есть такие кусочки все равно нельзя. Поднимать и употреблять в пищу можно только ту еду, которую вы уронили на стол.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков. По его словам, стол периодически обрабатывают дезинфицирующими средствами. В чистоте пола, даже в собственной квартире, такой уверенности нет.

«Каким бы чистым вам ни казался пол внешне, микробов мы не видим, поэтому нет возможности оценить количество микроорганизмов. В любом случае все, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено», — предупредил Шестаков.

Даже на домашнем полу могут быть опасные бактерии и вирусы, которые попали в квартиру с улицы с одеждой и обувью.

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