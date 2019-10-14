Что опаснее для организма: вегетарианство или употребление мяса?

Принудительное вегетарианство начали карать в Швеции Подробнее

Специалисты из Оксфордского университета провели исследования, чтобы выяснить, чтобы установить, какой рацион наиболее полезен для человеческого здоровья. Чтобы это выяснить, они 18 лет наблюдали за состоянием 50 тысяч добровольцев, среди которых были мясоеды, вегетарианцы и любители рыбы.

За это время исследователи зафиксировали 2820 случаев ишемической болезни сердца, 1072 случаев инсульта (519 ишемических и 300 геморрагических). При этом оказалось, что отказ от мяса несет больше рисков для здоровья человека. У вегетарианцев на 43% выше риск геморрагического инсульта — это наиболее опасная разновидность мозговой катастрофы.

Мацкеплишвили объяснил, что употребление одной лишь растительной пищи приводит к дефициту незаменимых для организма аминокислот, омега-3 жирных кислот, микроэлементов и ряда витаминов, особенно В12 и D. Между тем они содержатся в нужном количестве в мясе.

Впрочем, по его словам, употребление мяса вовсе не является профилактикой инсульта. Однако этот продукт позволяет сделать питание более сбалансированным, что необходимо для поддержания здоровья, сообщило ИА Nation News.