Что делать метеозависимым людям при перепадах давления? Объяснил терапевт

Лапа разделила на две категории людей с индивидуальной метеозависимостью. К одной относятся те, кто страдает от вегетососудистой дистонии, а к другой — те, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«И те, и другие реагируют на изменение погоды, но по-разному. Когда у нас высокое давление, люди с низким давлением чувствуют себя плохо, потому что давление на сосуды становится еще больше, и состояние их ухудшается, начинаются головные боли», — разъяснила специалист.

По ее словам, при повышенном давлении нужно регулярно пить сладкий чай и употреблять витаминные комплексы, чтобы избежать мигреней и спазмов сосудов. Профилактические таблетки рекомендуется принимать людям, которые страдают гипертонической болезнью.

Кроме того, метеозависимым следует использовать препараты-антиагреганты для лечения симптомов, которые возникают во время перепадов давления.