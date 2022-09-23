Что делать, если срочно нужны результаты анализов | 360°

Здоровье 23 сентября 2022, 14:40 Поделиться Telegram

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Viber Что делать, если срочно нужны результаты анализов freepik.com

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Каждый человек рано или поздно оказывается в ситуации, когда нужно оперативно сдать анализы. Резкое ухудшение самочувствия, срочная медкомиссия для трудоустройства, внезапная командировка и необходимость сдать ПЦР-тест на коронавирус — вот лишь несколько подобных случаев.

«Большинство медицинских исследований проводятся за сутки, но бывают ситуации, когда результаты анализов нужны день в день, буквально через несколько часов. Например, человек приехал на консультацию к врачу из другого города и для постановки диагноза нужно срочно пройти дополнительные исследования. Или пациенту предстоит хирургическая операция, перед которой необходимо собрать актуальную информацию о состоянии организма. Наконец, при симптомах серьезного заболевания от скорости результатов анализов зависит, как быстро человек начнет лечение», — сказала Юлия Прибылова, врач клинической лабораторной диагностики, руководитель управления по региональным лабораториям «Гемотест».

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Особенно значимы срочные анализы при лечении детей. Например, когда у ребенка резко поднялась температура или появились симптомы острой инфекции. Растущий организм только учится сопротивляться вредоносным бактериям, вирусам, паразитам из окружающей среды. От скорости диагностики зависит, как быстро ребенок получит качественную помощь. Кроме того, новорожденные и дети в раннем возрасте не могут объяснить, что именно их беспокоит, поэтому срочные анализы приходят на помощь и родителям, и врачам.

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Для подобных ситуаций лаборатории проводят срочные анализы. Такой заказ помечается латинским словом сito — оно означает «срочно» и произносится как «цито». На качество диагностики скорость никак не влияет: сотрудники лабораторий используют те же реагенты и анализаторы, что и при обычных исследованиях.

Исследования в режиме citоотличаются тем, что лаборатория делает их приоритетными в очереди. Как рассказал представитель «Гемотеста», проба такого заказа не идет в общем потоке: сотрудники лаборатории запускают ее в прибор отдельно от остальных проб, отслеживают выполнение в индивидуальном режиме. Врачи, проверяющие результаты исследований, также вне очереди берут в работу заказ с пометкой cito.

«В режиме citо можно провести исследования, у которых стандартный срок готовности результатов — один день после поступления в лабораторию. Исключение составляет бактериальный посев, так как нет возможности ускорить рост микроорганизмов в питательной среде», — уточнила представитель лаборатории «Гемотест» Юлия Прибылова.

Если возникла потребность в срочных анализах, необходимо обратиться в доступные медицинские лаборатории и клиники. Например, в Москве лаборатория «Гемотест» предлагает более 150 исследований в режиме cito. Результаты готовы максимум через семь часов после оформления заказа, то есть до 14:00. Например, срочно можно сдать ПЦР-тест на коронавирус, анализы перед госпитализацией на сифилис, ВИЧ, гепатиты B и С; клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, анализ крови на С-реактивный белок — для диагностики воспаления как у детей, так и у взрослых.

Чтобы cito-исследования стали более доступными, «Гемотест» открыл дополнительную экспресс-лабораторию в центре столицы, куда отправляется биоматериал из ближайших отделений. Но главное, что пациенты могут обратиться именно в офис при экспресс-лаборатории и получить результаты срочных анализов уже через два часа. Кроме того, заказ на cito при экспресс-лаборатории можно оформить в любой час работы отделения, не только в первой половине дня. Подробную информацию по срочным анализам в «Гемотесте» — перечень услуг, адреса лабораторных отделений, график приема — уточняйте по контактному телефону компании.

Реклама. ООО «Лаборатория Гемотест». ИНН 7709383571. www.gemotest.ru

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