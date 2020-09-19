Ситуацию с распространением коронавируса в России удалось стабилизировать. В связи с этим нет необходимости снова вводить строгие ограничительные меры, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Ситуация под контролем, не нужно будет принимать чрезвычайные меры, возврата к прежней ситуации не должно быть», — привел «Интерфакс» слова Брико.

При этом эпидемиолог добавил, что в разных регионах ситуация неоднородная. В связи с этим локальные эпидемические мероприятия неизбежны при их необходимости, но для всей страны применяться они ну будут. По словам Брико, сложно прогнозировать развитие ситуации в разных регионах и вероятность введения ограничений. Но в рекомендациях Роспотребнадзора прописан индекс распространения инфекции для отмены правил.

«Можно на них и ориентироваться, если мы говорим о движении в обратном направлении. В любом случае, конечно, не так, как сейчас, должно быть, если мы говорим хоть о каких-либо мерах, должно быть резкое ухудшение, в несколько раз повышение заболеваемости», — пояснил главный внештатный эпидемиолог Минздрава.

Он подчеркнул, что есть профилактика для более легкого течения любой болезни. Например, есть данные, что тяжелую форму COVID-19 может облегчить вакцинация от гриппа и пневмококка. Это связано с тем, что если подхватить эти заболевания вместе с коронавирусом, то болезнь будет протекать тяжелее.

«Кроме того, вакцинация от других инфекций способствует неспецифической резистентности. Также важно соблюдение общих рекомендаций: правильное питание, полноценный сон, физические нагрузки, прогулки на воздухе, витамины — это играет важную роль в том, как будет протекать любое заболевание», — сказал Брико.

По словам медика, сейчас идет увеличение количества инфицированных коронавиурсом, но оно характерно для этого сезона. Осенью и зимой стоит ожидать роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом.