Чрезмерную гигиену назвали вредной для здоровья

Погоня за гигиеной, частое мытье рук в борьбе с распространением вирусов, может дать обратный эффект и нанести вред здоровью. Моющие средства пересушивают кожу и смывают с нее защитный слой полезных бактерий, противостоящих инфекциям.

Об этом радио Sputnik рассказал врач аллерголог-иммунолог и ведущий медицинской программы на телеканале «Пятница» Алексей Бессмертный.

Личная гигиена всегда одобрялась врачами, но из-за эпидемии коронавируса во всем мире люди стали злоупотреблять мытьем рук.

«Гигиена рук важна, особенно в период сезонного заболевания гриппом, но не стоит слишком много уделять этому внимания… Плюс к этому частое мытье рук повреждает кожу, поскольку мыла и гели обладают повреждающим действием», — пояснил врач.

Он также посоветовал ограничить использование антисептиков, которые россияне традиционно применяют в периоды обострения сезонных болезней — гриппа и ОРВИ. Алексей Бессмертный заявил, что обычное мытье рук с мылом в проточной воде гораздо эффективнее.

" Не стоит злоупотреблять мытьем рук с антисептиками или другими моющими веществами. Достаточно регулярно мыть руки проточной водой. Антисептики и влажные салфетки не смывают грязь с рук, а просто размазывают грязь по рукам», — подчеркнул врач.

По последним данным, в мире зарегистрированы 116,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, 4259 пациентов погибли, 64,2 тысячи вылечились.