«Чреват осложнениями». В России удивились использованию дексаметазона для лечения COVID-19

Использование дексаметазона может привести к слепоте. Кроме того, он не лечит вирусные заболевания, а может только убрать симптоматику. Об этом «360» сказала ведущий фармацевт Ирина Булыгина, комментируя «прорыв ВОЗ».

«Все дело в том, что дексаметазон, как и любые серьезные препараты, чреват осложнениями. В частности, после активного применения дексаметазона у многих людей развивается слепота, так что я не знаю, как английские ученые рекомендуют применять этот препарат. Для меня это загадка», — отметила ведущий фармацевт предприятия «Дальхимфарм» Ирина Булыгина в разговоре с «360».

Кроме того, его эффективность тоже вызывает сомнения. Дело в том, что это лекарство относится к классу гормонов, его применяют при отеке Квинке, тяжелом аутоиммунном заболевании. Но даже в этом случае как дополнительный препарат комплексной терапии.

При вирусных инфекциях дексаметазон снимает какие-то состояния организма, может быть, которые вследствие вирусной инфекции затрагивают всю иммунную систему. Но он не лечит от вируса, он просто снимает симптоматику Ирина Булыгина.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал научным прорывом исследование применения стероида дексаметазона для лечения тяжелых больных COVID-19. По оценкам ученых Оксфордского университета, благодаря этому препарату удалось снизить смертность среди пациентов на ИВЛ на одну треть.

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года. По последней информации, число зараженных по всему миру сейчас составляет больше 8,2 миллиона человек.