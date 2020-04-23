Член Совфеда объяснил, почему пенсионерам лучше выбирать дачи для режима самоизоляции

«Для пожилых граждан, которые заточены в четырех стенах, очень важно попасть на свои садовые участки, глотнуть свежего воздуха и заняться любимым делом — посадкой и прополкой», — пояснил Рязанский.

Он также сказал, что на даче легче соблюдать режим самоизоляции — участки сами по себе огороженные, на каждом есть хотя бы минимальные условия для жизни: вода, электричество и так далее.

На дачу пенсионеров лучше отвозить на личном транспорте. Сделать это могут те, кто проживает с ними во время самоизоляции. Для этого надо обязательно оформить цифровой пропуск.