Член Госдумы предложил запретить аптекам поднимать цены на лекарства при вспышке заболеваний

В данный момент маски подорожали в 3-4 раза. Связано это с распространением коронавируса. Помимо этого стали стоить дороже и другие лекарства: противовирусные средства и средства для повышения иммунитета.

Депутат предлагает запретить такую практику повышения цен и тщательно следить за выполнением этого приказа.