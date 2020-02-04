Член Госдумы предложил запретить аптекам поднимать цены на лекарства при вспышке заболеваний
Борис Чернышов, зампред комитета Госдумы по образованию и науке, предлагает запретить аптекам повышать цены на необходимые препараты во время вспышек заболеваний. Об этом написал RT.
В данный момент маски подорожали в 3-4 раза. Связано это с распространением коронавируса. Помимо этого стали стоить дороже и другие лекарства: противовирусные средства и средства для повышения иммунитета.
Депутат предлагает запретить такую практику повышения цен и тщательно следить за выполнением этого приказа.