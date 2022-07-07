Инженеры Пенсильванского университета (США) создали роботов, которые чистят зубы

Инженеры из Пенсильванского университета (США) создали микророботов, главной задачей которых является чистка зубов. Об этом сообщил «Ридус».

Разработка способна превращаться в щетину или нить. Роботы счищают налет, а также выделяют противомикробные препараты, которые борются с вредными бактериями.

Для разработки ученые использовали наночастицы оксида железа. С помощью магнитных полей можно менять форму роботов.

Кроме того, оксид железа умеет активировать перекись водорода, благодаря которой создаются свободные радикалы, уничтожающие бактерии и липкие биопленки, которые возникают на зубах.

Специалисты уже проверили разработку на пластине из искусственного материала, по своей структуре похожего на зуб, а после на более реалистичной 3D-модели зубов. Спустя время эксперименты провели и на настоящих зубах.

По результатам испытаний удалось установить, что роботы эффективно справляются со своей задачей, уменьшая при этом количество патогенных бактерий.