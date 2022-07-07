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    07 июля 2022, 22:55

    Инженеры Пенсильванского университета (США) создали роботов, которые чистят зубы

    Арина Бобкова

    Инженеры из Пенсильванского университета (США) создали микророботов, главной задачей которых является чистка зубов. Об этом сообщил «Ридус».

    Разработка способна превращаться в щетину или нить. Роботы счищают налет, а также выделяют противомикробные препараты, которые борются с вредными бактериями.

    Для разработки ученые использовали наночастицы оксида железа. С помощью магнитных полей можно менять форму роботов.

    Кроме того, оксид железа умеет активировать перекись водорода, благодаря которой создаются свободные радикалы, уничтожающие бактерии и липкие биопленки, которые возникают на зубах.

    Специалисты уже проверили разработку на пластине из искусственного материала, по своей структуре похожего на зуб, а после на более реалистичной 3D-модели зубов. Спустя время эксперименты провели и на настоящих зубах.

    По результатам испытаний удалось установить, что роботы эффективно справляются со своей задачей, уменьшая при этом количество патогенных бактерий.