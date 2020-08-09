Число жертв СOVID-19 в России приблизилось к 15 тысячам

Врачи выявили 5189 случаев коронавируса за сутки. За это время умерли 77 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 14 931.

«За последние сутки в России выявлено 5189 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни», — сообщили в столичном оперштабе.

Наибольший прирост инфицированных зафиксировали в Москве. Там в больницы поступили 689 новых пациентов с COVID-19. На втором месте оказалась Свердловская область, где насчитали 184 зараженных. Затем идут Петербург — 160, Ханты-Мансийский автономный округ — 150 и Подмосковье — 149.

«Зафиксировано 77 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3215 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 887 536 случаев коронавируса в 85 регионах», — отметили в сообщении.

За весь период распространения коронавируса скончался 14 931 пациент. Полностью побороли болезнь 963 422 человека. Всех выздоровевших уже выписали из больниц.

Ранее правительство России одобрило выделение дополнительных средств для выплат врачам. Деньги получат медики, которые работают с коронавирусными пациентами и выполняют особо важные задачи.