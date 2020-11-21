Число жертв отравления антисептиком в Якутии выросло до семи человек

Из девяти человек, отравившихся антисептиком при приеме его внутрь и находившихся в ГБУ РС (Я) «Таттинская Центральная районная больница», умерли семеро. Жертвы и пострадавшие купили пятилитровую канистру с «Кожным антисептиком для обработки рук» и выпили его.

Как сообщил региональный Роспотребнадзор, остатки вещества были изъяты для экспертизы.

«Количественный химический анализ установил содержание метанола 69%», — сказано в сообщении ведомства.

Метиловый спирт является смертельным уже при дозе 30 граммов, тяжелое отравление и слепоту вызывают 5-10 граммов вещества.

В ходе проведенных в объектах торговли рейдов было найдено более 200 литров этого антисептика. Вся продукция снята с реализации и арестована. Проводятся контрольные мероприятия в отношении производителя вещества.

Об отравлении девяти жителей Якутии антисептиком ранее сообщал региональный Минздрав. Республиканский Следком уточнил, что компания из девяти человек в частном доме в селе Томтор распивала спиртосодержащие напитки. На следующий день у себя дома умерла 41-летняя женщина. Было заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура начала проверку.