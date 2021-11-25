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    25 ноября 2021, 11:48

    Число жертв ковида в России приблизилось к 270 тысячам

    Оперштаб: за сутки в России от СОVID-19 умерли 1238 человек, всего — 269 057

    Андрей Иванов

    Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом в России умерли еще 1238 человек. Число жертв ковида за все время пандемии достигло 269 057. Об этом сообщил оперативный штаб.

    Число жертв ковида в России приблизилось к 270 тысячам

    За сутки медики выявили 33 796 новых случаев болезни во всех регионах страны. Всего в России зафиксировали 9 468 189 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 38 450 пациентов, за все время пандемии коронавируса — 8 164 826.

    Первые пять мест в рейтинге регионов по ежесуточному приросту заболеваемости у Москвы (+3349), Санкт-Петербурга (+1538), Московской области (+1483), Самарской области (+1215) и Краснодарского края (+790).

    В Подмосковье с начала пандемии сделали 12 956 475 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

    Накануне вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с кабмином рассказала, что вакцинацию первым компонентом прививки от коронавируса прошли 80% жителей Подмосковья, Петербурга, Карелии, Севастополя, Тувы и Чукотки. На подходе Москва и Липецкая область. По ее словам, эпидемическая ситуация после осенней вспышки начала постепенно стабилизироваться в 33 регионах.

    Обстановка с коронавирусом в России резко ухудшилась после летнего затишья с приходом холодов. Власти на местах начали вводить жесткие санитарные меры, среди которых обязательная вакцинация пожилых и работников социальной сферы. В некоторых регионах ввели QR-коды о вакцинации на транспорте и в общественных местах. По данным оперштаба, оба компонента прививки от SARS-CoV-2 уже получили 58 713 240 жителей РФ.