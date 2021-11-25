Число жертв ковида в России приблизилось к 270 тысячам

Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом в России умерли еще 1238 человек. Число жертв ковида за все время пандемии достигло 269 057. Об этом сообщил оперативный штаб.

За сутки медики выявили 33 796 новых случаев болезни во всех регионах страны. Всего в России зафиксировали 9 468 189 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 38 450 пациентов, за все время пандемии коронавируса — 8 164 826.

Первые пять мест в рейтинге регионов по ежесуточному приросту заболеваемости у Москвы (+3349), Санкт-Петербурга (+1538), Московской области (+1483), Самарской области (+1215) и Краснодарского края (+790).

В Подмосковье с начала пандемии сделали 12 956 475 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с кабмином рассказала, что вакцинацию первым компонентом прививки от коронавируса прошли 80% жителей Подмосковья, Петербурга, Карелии, Севастополя, Тувы и Чукотки. На подходе Москва и Липецкая область. По ее словам, эпидемическая ситуация после осенней вспышки начала постепенно стабилизироваться в 33 регионах.

Обстановка с коронавирусом в России резко ухудшилась после летнего затишья с приходом холодов. Власти на местах начали вводить жесткие санитарные меры, среди которых обязательная вакцинация пожилых и работников социальной сферы. В некоторых регионах ввели QR-коды о вакцинации на транспорте и в общественных местах. По данным оперштаба, оба компонента прививки от SARS-CoV-2 уже получили 58 713 240 жителей РФ.