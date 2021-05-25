Число жертв ковида в России приблизилось к 120 тысячам

За сутки от последствий заражения коронавирусом в России умерли 393 человека. С начала пандемии ковид унес 119 194 жизни. Об этом сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня медики выявили 7884 новых случая COVID-19. Всего в России зафиксировали 5 017 795 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели за сутки 8743 человека. С марта прошлого года ковидом переболели 4 632 955 пациентов.

Москва, Санкт-Петербург и Московская область остались регионами-лидерами по числу ежесуточно выявляемых случаев болезни. В столице в течение 24 часов выявили 2075 новых случаев COVID-19, в Петербурге — 844, в Подмосковье — 734. В Московской области с начала пандемии сделали 7 752 761 ПЦР-тест. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемическая обстановка в России начала постепенно улучшаться с января 2021 года. В стране началась масштабная вакцинация, которая по плану должна завершиться к осени. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что переломить ситуацию с коронавирусом поможет только коллективный иммунитет.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что прививку сделали уже более четверти жителей региона.