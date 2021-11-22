Число жертв ковида в России превысило 265 тысяч

Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом в России умер 1241 человек. Всего COVID-19 унес 265 336 жизней. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с пандемией.

Российские медики за сутки выявили 35 681 новый случай болезни в 85 регионах. Общее число зафиксированных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 9 366 839. Выздоровели за 24 часа 28 713 пациентов, всего — 8 053 643.

Первые три места в списке регионов — лидеров по ежесуточному приросту заболевания заняли Москва (+2786), Санкт-Петербург (+2215) и Московская область (+1784). По последним данным оперативного штаба, прививку от коронавируса обоими компонентами сделали 58 713 240 жителей страны. Это 50,2% населения.

В подмосковном управлении Роспотребнадзора уточнили, что количество сделанных ПЦР-тестов на ковид в регионе составило 12 882 958.

Эпидемическая ситуация резко ухудшилась в России в начале сентября. Чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, региональные власти ввели жесткие санитарные ограничения. По решению руководства страны период с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочим. Это решение помогло затормозить рост заболеваемости.