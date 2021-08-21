Число жертв ковида в России превысило 175 тысяч

За сутки от последствий заражения коронавирусом в России умерли 797 человек. За все время пандемии COVID-19 унес 175 282 жизни. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

Со вчерашнего дня медики выявили 21 тысячу новых случаев ковида в 85 регионах. Общее число зафиксированных случаев болезни достигло 6 726 523. Выздоровели за 24 часа 20 647 человек. Всего — 6 004 052. В течение суток в Москве выявили 1852 случая COVID-19, в Санкт-Петербурге — 1665, в Московской области — 1119.

Эпидемическая ситуация в стране резко ухудшилась в начале лета. После этого власти регионов ввели новые ковидные ограничения, которые ускорили темп масштабной вакцинации от коронавируса. Сейчас обстановка постепенно налаживается. Жесткие санитарные меры начали поэтапно отменять.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал российских студентов сделать прививку в преддверии учебного года, чтобы избежать вспышек коронавируса во время занятий. Он подчеркнул, что учащиеся вузов активно общаются между собой и слушают лекции в аудиториях, где дышат одним и тем же воздухом с другими в течение многих часов, поэтому вакцинация просто необходима.